DNA testi sonucundan sonra canlı yayında gergin anlar! Esra Erol'dan flaş çıkış: Alalım şunu yayından |Video

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan ve ses getiren konulara tüm çıplaklığıyla araştıran, gizli kalmış sır perdelerini aralayan "Esra Erol'da" programında 17 Eylül Perşembe günü flaş bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki Arzu Yokuş, kayınvalidesinin 60 yaşındaki imam nikahlı eşi Ali Rıza Tek ile kaçtı. Yokuş'un eşi Sadettin Bey ise Esra Erol'da programına başvurara canlı yayında 3 çocuğunun annesi ile yüzleşti. Sadettin Bey, eşi ile daha öncede bu nedenden dolayı ayrılma kararı aldığını söyleyip, 3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını iddia etti ve DNA testi istedi. DNA testi yapıldı ve sonuçlar canlı yayında açıklandı. DNA sonuçları sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı. Sonuçları açıklayan Esra Erol, Arzu Yokuş'un sözlerine "Alalım şunu yayından" diyerek tepki gösterdi. İşte o anlar...