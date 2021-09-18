DNA ile oynayarak GDO’lu tohum elde ediliyor! Büyük kazanç GDO lobisini oluşturdu

Dünya genelinde GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş ürünler artınca tehdit de büyüdü. Yaklaşık 20 yıldır GDO'lu besinler dünyada öyle büyük bir endüstri haline geldi ki milyar dolarlık kazançlar nedeniyle insan sağlığı hiçe sayıldı. Türkiye GDO'lu tohum üretimini yasakladı, bazı tedbirler aldı ancak ithal ürünler nedeniyle GDO sofralarımıza yer alıyor. A Haber konuyu uzman isimler sordu. İşte o cevaplar…

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