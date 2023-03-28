Dizilere konu olmuştu! "Zombi mantarı" İstanbul’da görüldü

Mantar bilimi uzmanı Selime Semra Erol ve doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç, nadir görülen tıbbi mantarlardan tırtıl/zombi mantarı İstanbul Samandıra Ormanı'nda inceledi. Doğal mantar araştırmacısı Naim Güleç, "Kordiseps mantarlarının insanın sinir sistemini ele geçirip zombiye dönüştüreceği ütopyasına inanılıyor. Bu mantarlar 25 derecenin üstünde gelişim sağlayamıyor. Dolayısıyla vücut ısısı 37 derece olan insanda veya diğer memelilerde bu mantarın gelişmesi, vücudu ele geçirmesi ve herhangi bir zararın oluşması söz konusu değil" dedi.