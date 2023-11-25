Dizi ve filmlere konu olan semt Balat! Tarih ile sanatın iç içe olduğu semt

Balat, İstanbul'un Fatih ilçesinde yerli ve yabancı pek çok turistin ilgisini çeken tarihi bir semt. A Haber ekibi, bu kadim semtte kısa bir tura çıktı. İşte o anlar…

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