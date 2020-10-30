Dizi ve filmler satışları artırdı! Ustalar siparişe yetişemiyor

Son dönemlerde vizyonda olan tarihi dizi ve filmler kılıç satışlarına ilgiyi artırdı. Selçuklular döneminden bu yana kılıç üretimi yapılan Denizli'nin Yatağan mahallesindeki ustalar sipariş yetiştirmekte zorlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Türk tarihinde kılıç ayrı bir yere sahip bir savaş aletinden çok gücün, adaletin ve dostluğun sembolü.

Son dönemlerde Türklüğü konu alan dizi ve filmler kılıca olan ilgiyi bir hayli artırdı.

Osmanlı Devleti döneminde ürettiği kılıçlarla askerlerin zaferden zafere koşmasını sağlayan Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki ustalar günümüzde de kılıç üretimini sürdürüyor.

Kılıçlar hem büyük ilgi görüyor hem de özel hediye olarak tercih ediliyor.

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