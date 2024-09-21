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Diz kireçlenmesinin sebeplerini uzmanlar anlattı

Diz kireçlenmesinin sebeplerini uzmanlar anlattı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 12:15
Güncelleme:21.09.2024 12:16
Özellikle ileri yaşlarda sıkça görülen bir sağlık sorunu diz kireçlenmesi. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığın belirtilerini ve nasıl tedavi edileceğini uzman isim A Haber’de anlattı.
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