Diz kireçlenmesinin sebeplerini uzmanlar anlattı

Özellikle ileri yaşlarda sıkça görülen bir sağlık sorunu diz kireçlenmesi. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığın belirtilerini ve nasıl tedavi edileceğini uzman isim A Haber’de anlattı.

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