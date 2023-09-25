25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakırlı gençlere burs desteği

Diyarbakırlı gençlere burs desteği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2023 09:06
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 5 bin lira destek verecek. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakırlı gençlere burs desteği
Diyarbakırlı gençlere burs desteği
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Tokat’a değer katan proje
Tokat'a değer katan proje
Sağanak yağış bu sefer kuvvetli geliyor
Sağanak yağış bu sefer kuvvetli geliyor
Merdiven altı kedi, köpek satışları çoğaldı
Merdiven altı kedi, köpek satışları çoğaldı
Neşet Ertaş’ın vefatının 11. yılı
Neşet Ertaş'ın vefatının 11. yılı
Klasik araçlar zamanda yolculuğa çıkarıyor
Klasik araçlar zamanda yolculuğa çıkarıyor
İklim değişikliği dünyayı tehdit ediyor
İklim değişikliği dünyayı tehdit ediyor
İstanbul susuz mu kalacak?
İstanbul susuz mu kalacak?
Afetzede üreticilere Devlet desteği
Afetzede üreticilere Devlet desteği
Arkadaşı için işaret dili öğrendi
Arkadaşı için işaret dili öğrendi
Üsküdar’da nereler gezilmeli
Üsküdar'da nereler gezilmeli
Daha Fazla Video Göster