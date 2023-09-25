Diyarbakırlı gençlere burs desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 5 bin lira destek verecek. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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