Diyarbakır’ın sarp zirvelerinde zorlu mesai! A Haber ekibin göçerlerin bir gününe ortak oldu

Diyarbakır'ın sarp zirvelerinde azalan sayıdaki göçerler, doğanın kucaklayıcı ama bir o kadar da zorlayıcı kollarında hayatlarını sürdürüyor. Karacadağ'ın yüksek yaylalarında, küçükbaş hayvanlardan süt elde ederek geçimlerini sağlıyorlar. İşte göçerlerin hikayesi...

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