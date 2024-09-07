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Diyarbakır’ın Narin kızı 18 gündür kayıp…

Diyarbakır’ın Narin kızı 18 gündür kayıp…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 18:01
Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek habere odaklandı. Narin'i arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor. Şüpheli amca Salim Güran'ın aracının ön koltuğu sökülerek incelemeye alındığı iddia edilmişti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, küçük Narin'den hala biz iz bulunamadığını dile getirirken detaylı arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.
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