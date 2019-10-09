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09.10.2019
Diyarbakır'da zabıta yelekli şahıs kağıt toplayan çocuğu tokatladı |Video
Diyarbakır'da yaşanan olaya ait görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerde zabıta kıyafetli bir şahıs, kağıt toplayan çocuğa tokat atıyor. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açıklamada bulundu. Belediye, küçük çocuğa tokat atan şahsın zabıta olmadığını ve toplum yararına çalışma programı kapsamında belediyede çalıştığını duyurdu. İşte sosyal medyada tepki çeken o skandal görüntüler.
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