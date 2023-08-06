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Diyarbakır'da Yunus Timleri, 294 ruhsatsız silah ele geçirdi, 487 aranan şüpheliyi yakaladı

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Giriş: 06.08.2023 13:57
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya öncülüğünde başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesinde Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, 7/24 esasına uygun yaptığı çalışmalarda, yılın ilk 7 ayında belirli aralıklarla 150 personelle iki grup halinde Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde belli bölgelerinde operasyon düzenledi. İhbarlara ortalama 4 dakikada yetişen ekiplerin yaptığı uygulamalarda 191 tabanca, 58 kurusıkı ve 45 pompalı tüfek olmak üzere 294 silah ele geçirildi. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 487 şüpheli de yakalandı.
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