06 Ağustos 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır'da Yunus Timleri, 294 ruhsatsız silah ele geçirdi, 487 aranan şüpheliyi yakaladı
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya öncülüğünde başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesinde Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, 7/24 esasına uygun yaptığı çalışmalarda, yılın ilk 7 ayında belirli aralıklarla 150 personelle iki grup halinde Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde belli bölgelerinde operasyon düzenledi. İhbarlara ortalama 4 dakikada yetişen ekiplerin yaptığı uygulamalarda 191 tabanca, 58 kurusıkı ve 45 pompalı tüfek olmak üzere 294 silah ele geçirildi. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 487 şüpheli de yakalandı.