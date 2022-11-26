26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrildiği anlar kamerada

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrildiği anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2022 15:25
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 35 yolcu yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kazaya ters yönden yola dahil olmaya çalışan aracın sebep olduğu görülüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otobüsünün devrildiği anlar kamerada
Otobüsünün devrildiği anlar kamerada
Yarın ölecek olsan son gününü nasıl geçirirdin?
Yarın ölecek olsan son gününü nasıl geçirirdin?
Şoförlerden tarifede olmayan 150 TL alınıyor
Şoförlerden tarifede olmayan 150 TL alınıyor
Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi
Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi
İETT otobüsünden böyle atıldı
İETT otobüsünden böyle atıldı
Aleyna’dan acı haber
Aleyna'dan acı haber
Görüntüler Şanlıurfa’dan! Bitkin halde...
Görüntüler Şanlıurfa'dan! Bitkin halde...
Uzmanlardan bitki çayı uyarısı
Uzmanlardan bitki çayı uyarısı
Türkiye’yi sarsan o olayın failleri tutuklandı
Türkiye'yi sarsan o olayın failleri tutuklandı
İstanbul’da dehşet anları!
İstanbul’da dehşet anları!
Bayrak ve ezan uğruna...
Bayrak ve ezan uğruna...
Konya’daki barınakta 2. skandal! Bu kez de kediler...
Konya'daki barınakta 2. skandal! Bu kez de kediler...
Daha Fazla Video Göster