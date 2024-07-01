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Diyarbakır'da yolcu minibüsü yayaları ezdi: 1 ölü 1 ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 09:20
Diyarbakır'da gece saatlerinde şehir içinde yolcu taşıyan bir minibüs 2 yayaya çarptı. Feci olayda yayalardan biri hayatını kaybederken, biri ise ağır yaralandı. Yanlarında bulunan küçük kız çocuğu olayı yara almadan atlatırken, şoför gözaltına alındı.
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