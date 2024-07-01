Diyarbakır'da yolcu minibüsü yayaları ezdi: 1 ölü 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da gece saatlerinde şehir içinde yolcu taşıyan bir minibüs 2 yayaya çarptı. Feci olayda yayalardan biri hayatını kaybederken, biri ise ağır yaralandı. Yanlarında bulunan küçük kız çocuğu olayı yara almadan atlatırken, şoför gözaltına alındı.