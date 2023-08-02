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Diyarbakır’da yol verme tartışması: 4 sağlıkçı bıçaklandı

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Giriş: 02.08.2023 09:23
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle 4 sağlıkçı bıçaklandı. Olaya karışan şüphelilerden 3’ü gözaltına alındı.
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