Diyarbakır’da yılın ilk 8 ayında 21 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Ağustos ayında 707 kaza meydana gelirken, sadece bu ayda 3 kişi hayatını kaybetti, 589 kişi de yaralandı.

