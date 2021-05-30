30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır’da yılan paniği cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’da yılan paniği cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2021 16:55
Güncelleme:30.05.2021 16:56
Diyarbakır’da bir kafeteryanın bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Yılanı gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, hayvan bir süre sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı, bu sırada temizlik yapan vatandaşların ayaklarının önünde görüldü.

Yılanı gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, hayvan bir süre sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu.

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Diyarbakır’da yılan paniği
Diyarbakır’da yılan paniği
Türkiye şehidini uğurladı
Türkiye şehidini uğurladı
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih...
Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih...
Çorum olaylarının 41.yılı
Çorum olaylarının 41.yılı
Bir anda kurşunların hedefi oldu!
Bir anda kurşunların hedefi oldu!
Darbelerin Türk sinema tarihine etkisi
Darbelerin Türk sinema tarihine etkisi
Elif Şafak'a tepki
Elif Şafak'a tepki
Cani koca dehşeti! 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Cani koca dehşeti! 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat yetişti
Taksim'de kemerli kavga! Özel Harekat yetişti
Kilometrelerce kaçtı! Yakalanınca takma dişini arattı
Kilometrelerce kaçtı! Yakalanınca takma dişini arattı
İçme suyuna lağam suyu karıştı iddiası!
İçme suyuna lağam suyu karıştı iddiası!
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
1 Haziran’dan sonra ne olacak?
Daha Fazla Video Göster