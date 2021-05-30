Diyarbakır’da yılan paniği cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır’da bir kafeteryanın bahçesinde görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, paniğe neden oldu. Yılanı gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, hayvan bir süre sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı, bu sırada temizlik yapan vatandaşların ayaklarının önünde görüldü.

Yılanı gören vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, hayvan bir süre sonra çalılıkların arasına girerek gözden kayboldu.

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.