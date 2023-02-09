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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

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Giriş: 09.02.2023 14:52
Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki bir çocuk yaralı çıkarıldı.
81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
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