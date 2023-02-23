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Diyarbakır'da toprak 18 gündür tütüyor! Bölge halkını tedirgin eden olay

DHA
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Giriş: 23.02.2023 16:56
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıkan duman, çevredekileri endişelendirdi.
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