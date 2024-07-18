Diyarbakır'da termometreler 40 derecenin üstünü gösterdi. Bölgede kavurucu sıcak hava etkili oluyor. Halk parklar, yeşil alanlar, camiler ve tarihi mekanlara akın etti. Oradaki notları A Haber muhabiri Esra Arpa anlattı.

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