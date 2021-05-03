Diyarbakır’da tam kapanma döneminde şok baskın! Koronavirüsü hiçe saydılar

Diyarbakır'da gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yapılan denetimlerde alkollü eğlence mekanına, polis ekipleri tarafından kapısı koçbaşıyla kırılarak baskın gerçekleştirildi. Mekandaki 25 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 78 bin 500 TL para cezası uygulandı.