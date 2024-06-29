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Diyarbakır’da sepetli motosikletler çarpıştı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 11:50
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki sepetli motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır’da sepetli motosikletler çarpıştı
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