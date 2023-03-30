Diyarbakır'da polis enkaz başında nöbette! Değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan Galeria Sitesi ve kentteki diğer enkaz alanlarında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ile 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturuldu. Ekipler, 650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte, 7 gün 24 saat esasına göre enkaz alanlarında nöbet tutuyor. Ekipler, enkaz alanında çıkarılan ziynet eşyaları ve diğer değerli eşyaları da kamera ile kayıt altına alarak tutanakla polis merkezine teslim ediyor.