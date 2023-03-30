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Diyarbakır'da polis enkaz başında nöbette! Değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

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Giriş: 30.03.2023 12:15
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan Galeria Sitesi ve kentteki diğer enkaz alanlarında İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ile 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturuldu. Ekipler, 650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte, 7 gün 24 saat esasına göre enkaz alanlarında nöbet tutuyor. Ekipler, enkaz alanında çıkarılan ziynet eşyaları ve diğer değerli eşyaları da kamera ile kayıt altına alarak tutanakla polis merkezine teslim ediyor.
Diyarbakır’da polis enkaz başında nöbette!
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