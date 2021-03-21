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Diyarbakır'da PKK'nın yaktığı cami ramazanda ibadete hazır

A Haber
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Giriş: 21.03.2021 14:01
Güncelleme:21.03.2021 14:05
Son dakika haberi... PKK'lı teröristlerin 6 yıl önce yaktığı Diyarbakır'daki Kurşunlu caminin onarımı tamamlandı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır Sur'da 6 yıl önce PKK tarafından karargâh olarak kullanılan ve ardından yakılarak ateşe verilen Osmanlı eseri Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde ramazanda ibadet yapılması için çalışmalarda sona gelindi. Şehrin ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından 1516'da yaptırılan camideki çalışmaları Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu inceledi.

10 MİLYON LİRA
Son Diyarbakır ziyaretinde camide incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aslına uygun olarak yeniden onarımı için talimat vermişti. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olan onarım çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan tarihi Kurşunlu Camii ramazan ayı boyunca ibadete açık olacak ve bir dizi program yapılacak. Sur'da teröristlerin çukur ve hendek eylemleri sırasında kurşun, bomba ve roketatar mühimmatlarıyla tahrip eden teröristler 5 Aralık 2015'te özel harekât polisi Mustafa Katırlı'yı (24) şehit ettikten sonra camiyi ateşe verip kaçmışlardı.

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