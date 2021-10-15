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Diyarbakır’da paniğe neden olan esrarengiz duman

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Giriş: 15.10.2021 01:34
Güncelleme:15.10.2021 01:34
Diyarbakır’da kanalizasyondan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Dorşin Caddesi bulunan bir kanalizasyonda çıkan duman korku dolu anlar yaşattı.

Yerin altında çıkan esrarengiz dumanı gören güvenlik güçleri çevrede tedbir aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması gerçekleştirdi.

Uzun süre sönmeyen dumanın kanalizasyon içerisindeki boru hattından çıktığını öğrenildi

Güvenlik kameralarından dumanın kendiliğinden çıktığı görülürken dumanın neyden kaynaklı çıktığı araştırılıyor.

Kötü koku yayarak mahalleyi saran duman saniye saniye kaydedildi.

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