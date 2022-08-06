06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Diyarbakır’da ölümlü kazaya neden olan kaymakamın tahliye talebine ret
Diyarbakır’da alkollü olarak resmi araç kullanırken yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne sebep olan ardında da başka bir araca çarpan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun tahliye talebi reddedildi.