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Diyarbakır'da ölü bulunan Esma'nın 21 yaşındaki oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor

DHA
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Giriş: 16.06.2021 11:18
Diyarbakır'da, önceki gün öğle saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde sırtından vurulmuş cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Esma Yücel (35) cinayetiyle ilgili inceleme yapan polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in (21) olayın ardından ortadan kaybolduğunu ve evden son çıkan kişi olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi olarak Yücel'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Esma Yücel'in cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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