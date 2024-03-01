Diyarbakır’da kuduz alarmı! Sokak köpeği bir günde 8 kişiyi ısırdı

Son yıllarda Türkiye'de büyük bir sorun haline gelen başıboş sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit ediyor. Başıboş köpek saldırılarına her gün bir yenisi daha eklenirken bir haber de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği aynı gün içerisinde sekiz vatandaşı ısırdı. Vahşeti yaşayan en küçüğü 10, en büyüğü 80 yaşında olan yaralı vatandaşlar, soluğu hastanede aldı. Sokak köpeğinin kolundan ısırdığı Mehmet Karcı, dehşet anlarını anlattı.