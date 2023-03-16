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Diyarbakır'da korkutan görüntü: Yıldırım yola düştü

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Giriş: 16.03.2023 09:14
Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini sürdürürken Kayapınar ilçesinde vatandaşların yoğunlukla kullandığı yola yıldırım düştü. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yağışın saat 24.00'e kadar aynı şiddetle etkili olacağını belirterek dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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