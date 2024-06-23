23 Haziran 2024, Pazar
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Diyarbakır'da korkunç olay! 33 yaşındaki Hilal Kar sokakta yürürken başından vuruldu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokakta yürürken tabanca ile başından vurulan 33 yaşındaki Hilal Kar hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.