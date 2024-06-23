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Diyarbakır'da korkunç olay! 33 yaşındaki Hilal Kar sokakta yürürken başından vuruldu

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 14:00
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokakta yürürken tabanca ile başından vurulan 33 yaşındaki Hilal Kar hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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