08 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalan 1’i hamile 3 kadın ve çocuk kurtarıldı
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde memurların oturduğu lojmanın üçüncü katında yangın çıktı. Alevlerin ortasında mahsur kalan 1'i hamile 3 kadın ve 2 yaşındaki erkek çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.