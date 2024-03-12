12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır’da "kız kaçırma" kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da "kız kaçırma" kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2024 10:02
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iftardan sonra iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
’’Kızıma sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdı’’
''Kızıma sözlü tacizde bulunup, bir anda saldırdı''
755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bir garip kız isteme konvoyu
Bir garip kız isteme konvoyu
Amerikalı yazar Shaun Kin Müslüman oldu!
Amerikalı yazar Shaun Kin Müslüman oldu!
Diyarbakır’da kız kaçırma kavgası: 2’si ağır 5 yaralı
Diyarbakır’da "kız kaçırma" kavgası: 2’si ağır 5 yaralı
İzmir’de öldürülen kadının son sözleri Kurtarın bizi oldu
İzmir'de öldürülen kadının son sözleri "Kurtarın bizi" oldu
Elektrik panosu bomba gibi patladı o anlar kamerada!
Elektrik panosu bomba gibi patladı o anlar kamerada!
Sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı
Sitenin bahçesine uçan araçtaki 3 kişi yaralandı
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı
Feci kaza! 7 aracı yok etti
Feci kaza! 7 aracı yok etti
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
TIR otomobilin üzerine devrildi!
TIR otomobilin üzerine devrildi!
Daha Fazla Video Göster