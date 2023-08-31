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Diyarbakır'da kendini şeyh olarak tanıttı randevulu muska sırası yaptı! Günlük kazancı en 75 bin TL

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Giriş: 31.08.2023 14:29
Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor.
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