Diyarbakır'da kaybolan Narin'in amcası Salim Güran gözaltında...

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken henüz küçük kızdan bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyi Enes Güran serbest bırakılırken amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı.

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