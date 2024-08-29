29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in ağabeyi gözaltında! Kolundaki ısırık Narin’e mi ait?

Diyarbakır’da kaybolan Narin’in ağabeyi gözaltında! Kolundaki ısırık Narin’e mi ait?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2024 10:20
Güncelleme:29.08.2024 10:27
Türkiye günlerdir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin’den gelecek iyi habere kilitlendi. Kayıp kız için kritik sürece girilirken Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Çember daraldı sona yaklaştık" dedi. Küçük kızın ağabeyi Enes Güran kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve alınan örnekten sonra Diyarbakır’a getirildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kolundaki ısırık Narin’e mi ait?
Kolundaki ısırık Narin’e mi ait?
Şoför ihmali var mı? Kaza nasıl yaşandı?
Şoför ihmali var mı? Kaza nasıl yaşandı?
Metrobüslerin çarpıştığı anı A Haber’de!
Metrobüslerin çarpıştığı anı A Haber’de!
Metrobüs kazası: 5’i ağır yaralı 10 yaralı
Metrobüs kazası: 5’i ağır yaralı 10 yaralı
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak!
30 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapatılacak!
İstanbul’da trafik ne durumda?
İstanbul’da trafik ne durumda?
502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Sitelere mini hastane zorunluluğu!
Sitelere mini hastane zorunluluğu!
Üsküdar’da araç alev topuna döndü
Üsküdar'da araç alev topuna döndü
Metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet
Metroda toka satan Suriyeli çocuğa şiddet
Şule Yüksel Şenler kabri başında anıldı
Şule Yüksel Şenler kabri başında anıldı
Daha Fazla Video Göster