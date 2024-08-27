Diyarbakır’da kaybolan Narin'den 7 gündür haber yok! Deprem görüntüleme cihazıyla aranıyor

Tüm Türkiye eli yüreğinde Diyarbakır'dan gelecek iyi bir haber bekliyor. 7 gün oldu hala Narin'in izine rastlanmadı. En güçlü şüphe hala Narin'in kaçırılmış olması. Arama çalışmaları ne aşamada? Son durumu muhabirimiz Sinan Yılmaz bölgeden aktardı.

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