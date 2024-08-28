28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Diyarbakır'da kaybolan Narin motosikletle mi kaçırıldı? A Haber ekranlarında çarpıcı iddia...
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için yoğun çalışan ekiplerden umutlandıran bir haber geldi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da yaptığı açıklamada çemberin daraldığını ve Narin'in bulunması için çok kısa bir süre kaldığını vurguladı. Diğer yandan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin'in arandığı bölgeden son durumu aktarırken "Narin kaybolmadan önce bir motosikletin sürekli olarak köye giriş çıkış yaptığı iddia ediliyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...