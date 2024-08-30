Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran haberlerine yayın yasağı

Diyarbakır’da 10 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Her iddianın haberleştirilmesi hassasiyeti zedelediği için Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi. Detayları A Haber ekibinden Murat Onur ve Sinan Yılmaz aktardı.

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