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Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran haberlerine yayın yasağı

Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran haberlerine yayın yasağı

ahaber.com.tr
Figen Koçak
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Giriş: 30.08.2024 11:30
Diyarbakır’da 10 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Her iddianın haberleştirilmesi hassasiyeti zedelediği için Narin Güran haberlerine yayın yasağı getirildi. Detayları A Haber ekibinden Murat Onur ve Sinan Yılmaz aktardı.
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