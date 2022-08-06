06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar sebebiyle cadde ve sokaklar ıssız kaldı
Diyarbakır'da mevsim normal seviyelerinin üzerinde devam eden hava sıcaklığı sebebiyle vatandaşlar evlerinde durmayı tercih etti. Cadde ve sokaklarda in cin top oynadı.