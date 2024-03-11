Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan akılalmaz olay

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2010 yılında yapım aşamasındaki bir binanın girişine kaçak yapılan baraka nedeniyle bina sakinleri, evine kullanılmayan dükkanın içerisinden girip çıkıyor. Vatandaşlar, kaçak yapı için çıkan yıkım kararının yerine getirilmesini bekliyor.

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