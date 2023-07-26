Diyarbakır'da kahreden olay! Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı hayatını kaybetti!

Mihrace Yasemin Buğdaycı 31 yaşındaydı. Ömrünün baharındaydı. Ancak geçirdiği trafik kazası onu hayattan kopardı. Mihrace Yasemin Buğdaycı'dan geriye bu kareler kaldı.

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