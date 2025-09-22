22 Eylül 2025, Pazartesi

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda silah ve aparatı ele geçirildi: 6 tutuklama

Giriş: 22.09.2025 08:42
Diyarbakır’da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinden 6’sı tutuklandı.
