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Diyarbakır’da işçilerin hak arayışı! Mağdur olan emekçilerin eylemi devam ediyor

Diyarbakır’da işçilerin hak arayışı! Mağdur olan emekçilerin eylemi devam ediyor

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 18.07.2024 20:01
Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler tarafından işçi kıyımı yapılıyor. Haksızlığa uğrayan işçiler ise eylemlerini sürdürüyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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