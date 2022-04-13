Diyarbakır’da inşaatta çökme

Diyarbakır'da bir inşaatta çökme meydana geldi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. Yılmaz, "Göçüğün altında 5 işçi vardı. İşçiler kurtarılıp hastaneye kaldırıldı." dedi.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sonucu enkaz altında işçiler kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Enkaz altından çıkarılan bazı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, enkazda arama çalışmasını sürdürüyor.