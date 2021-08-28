28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Diyarbakır’da ilginç tedavi yöntemi! Yakınları hastane bahçesine gömmek istediler
Diyarbakır’da elektrik akımına kapılarakve hastaneye kaldırılan Yusran Kaya'nın (33), ailesi tedaviyi kabul etmedi. Vücuttaki akımı alması için Kaya'yı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek tedavi etmek isteyen yakınları, şikayet üzerine Kaya’yı yanına hastaneden alarak ayrıldı.