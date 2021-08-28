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Diyarbakır’da ilginç tedavi yöntemi! Yakınları hastane bahçesine gömmek istediler

DHA
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Giriş: 28.08.2021 10:54
Diyarbakır’da elektrik akımına kapılarakve hastaneye kaldırılan Yusran Kaya'nın (33), ailesi tedaviyi kabul etmedi. Vücuttaki akımı alması için Kaya'yı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek tedavi etmek isteyen yakınları, şikayet üzerine Kaya’yı yanına hastaneden alarak ayrıldı.
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