Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Evinin önünde oturan kadın ile bir kişi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 191’inci Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, evinin önünde oturan H.Y. isimli kadın ile olaya karışan E.G. yaralandı.

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