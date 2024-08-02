02 Ağustos 2024, Cuma
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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Evinin önünde oturan kadın ile bir kişi yaralandı
Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 191’inci Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, evinin önünde oturan H.Y. isimli kadın ile olaya karışan E.G. yaralandı.