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Diyarbakır’da iğrenç olay! 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar | İstenen ceza belli oldu

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Giriş: 22.12.2022 15:59
Diyarbakır'da 24 yaşındaki Siyahmet Çelebi, 10 yaşındaki F.A. isimli Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk bir eve götürdükten sonra cinsel istismarda bulundu. Çelebi, hakkında ‘Cinsel istismar’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 21 yıldan 43,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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