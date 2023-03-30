Diyarbakır'da husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler

Diyarbakır'da Hani ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından 5 ev, karşı taraf tarafından ateşe verildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay, gece saatlerinde Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi?nde meydana geldi. 11 Mart Cumartesi günü iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Muzaffer Kaya ve oğlu Necmettin Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.