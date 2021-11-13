13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da hareketli gece! Barış için toplandılar silahla çatıştılar

Diyarbakır'da hareketli gece! Barış için toplandılar silahla çatıştılar

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2021 02:08
Diyarbakır’da daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için buluştukları kıraathane içerisinde anlaşamayınca tartıştılar. Yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri tarafları ayırdı.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişiminde bulunan bir kıraathanede meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.



ÇEVİK KUVVET POLİSLERİ DE OLAY YERİNE GELDİ
Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polisin, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Barış için toplandılar silahla çatıştılar!
Barış için toplandılar silahla çatıştılar!
Hatay’da mahalleyi korkutan patlama!
Hatay’da mahalleyi korkutan patlama!
Feci kaza! Kamyonla otomobil çarpıştı
Feci kaza! Kamyonla otomobil çarpıştı
Kan donduran olayda yeni gelişme
Kan donduran olayda yeni gelişme
Aile hekimini öldüresiye dövdü! O anlar kamerada
Aile hekimini öldüresiye dövdü! O anlar kamerada
Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü
Kömür deposunda yangın! Tonlarcası küle döndü
İstanbul’da ekmek fiyatı ne kadar oldu?
İstanbul’da ekmek fiyatı ne kadar oldu?
8 bin yıllık takı bulundu
8 bin yıllık takı bulundu
Adana’da kesik baş cinayetinde şok tutuklamalar!
Adana'da kesik baş cinayetinde şok tutuklamalar!
Sona doğru! Ne zaman hizmete açılacak?
Sona doğru! Ne zaman hizmete açılacak?
Enkazdan doğan şehir
Enkazdan doğan şehir
Oyuncak sandı! Öğrenince şoke oldu
Oyuncak sandı! Öğrenince şoke oldu
Daha Fazla Video Göster