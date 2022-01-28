Diyarbakır’da genç kadını kaçırıp dövdüler, o anları kayda aldılar

Diyarbakır’da oturan Ebrar Yalçınkaya (23), daha önce tartıştığı Remziye adlı kadın ile 5 arkadaşının kendisini zorla bir eve götürüp dövdüklerini ve o anları cep telefonuyla kaydettikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu kişilerin kızlarını öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Yalçınkaya, “Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. Diyorlar ki seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz diyorlar” dedi.

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Olay, 20 Ocak günü Bağlar ilçesindeki bir binanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce 2 çocuğunun babası, dini nikahlı eşi cezaevine giren Ebrar Yalçınkaya'nın yanına, geçen hafta Elazığ'dan Elif isimli arkadaşı geldi. Arkadaşı Yalçınkaya'ya, ortak tanıdıkları olan Ferhat ile sevgili olduklarını, ancak kendisini aldattığını söyleyerek, onun birlikte olduğu kadını kendisine göstermesini istedi.Bunun üzerine Ebrar Yalçınkaya ve arkadaşı bir mekana gitti. Yalçınkaya, Elif isimli arkadaşına, Ferhat'ın birlikte olduğu Remziye isimli kadını gösterdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ebrar Yalçınkaya, taksiye bindiği sırada yanına Remziye adlı kadın ile arkadaşları geldi. Grup, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Yalçınkaya'yı taksiden indirip dövdü. ardından da başka bir taksiye bindirip bir eve götürdü. 4'ü erkek 6 kişi,Yalçınkaya'yı dövüp, o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Arkadaş grubu, kızlarını öldürmek ve görüntüleri yaymakla tehdit ettikleri Yalçınkaya'yı bir süre sonra serbest bırakıldı. Olaydan birkaç gün sonra Ebrar Yalçınkaya, polisi arayarak şikayetçi oldu.