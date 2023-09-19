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Diyarbakır'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak can verdi

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Giriş: 19.09.2023 09:49
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dükkanlarının önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalarak can verdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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